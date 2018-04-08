В Башкирии несколько деревень подтоплены талой водой

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Сложная ситуация с весенним паводком складывается в Бурзянском районе.
Сюжеты: Фотофакт
- Мы боялись, что река Агидель выйдет с берегов и подтопит нас, но беда пришла с другой стороны. В горах снег растаял и топит наши дома и участки. По улицам почти невозможно ходить пешком, - рассказывают очевидцы в социальных сетях.
Местные жители также отмечают, что даже при подъеме уровня воды в Агидели дома так сильно не подтапливались. Сложная ситуация складывается особено в деревнях Старый Мунасип и Байназарово.
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Ранее мы сообщали, что десять приусадебных участков и один жилой дом были подтоплены в Ишимбайском районе республики.
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