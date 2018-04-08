В Башкирии несколько деревень подтоплены талой водой

- Мы боялись, что река Агидель выйдет с берегов и подтопит нас, но беда пришла с другой стороны. В горах снег растаял и топит наши дома и участки. По улицам почти невозможно ходить пешком, - рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Местные жители также отмечают, что даже при подъеме уровня воды в Агидели дома так сильно не подтапливались. Сложная ситуация складывается особено в деревнях Старый Мунасип и Байназарово.