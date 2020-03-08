В Уфе студент ограбил цветочный магазин, чтобы сделать подарки знакомым девушкам
8 марта, 13:55ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, подозреваемый уже задержан.
Ограбление произошло в одном из магазинов по продаже цветов, расположенного на улице Цюрупы. По словам продавцовв, в торговую точку зашел молодой человек, осмотрел товар и, схватив двух плюшевых мишек, выбежал на улицу.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — им оказался 18-летний студент одного из уфимских колледжей, ранее судимый. По предварительной версии, молодой человек хотел сделать сюрприз к празднику 8 марта своим знакомым девушкам — и решил их похитить.
В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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