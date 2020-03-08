В Уфе студент ограбил цветочный магазин, чтобы сделать подарки знакомым девушкам

Ограбление произошло в одном из магазинов по продаже цветов, расположенного на улице Цюрупы. По словам продавцовв, в торговую точку зашел молодой человек, осмотрел товар и, схватив двух плюшевых мишек, выбежал на улицу.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — им оказался 18-летний студент одного из уфимских колледжей, ранее судимый. По предварительной версии, молодой человек хотел сделать сюрприз к празднику 8 марта своим знакомым девушкам — и решил их похитить.