В Уфе в двух пожарах погибли три человека

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За минувшие сутки в Уфе случилось два пожара, они унесли жизнь трех человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Первый пожар случился 7 марта утром на улице Ферина Калининского района. Воспламенилась квартира на первом этаже 12-ти этажного жилого дома. Прибывшим на место проишествия пожарным пришлось эвакуировать жителей. Позднее в квартире обнаружили обгоревшее тело хозяина.
Второй пожар произошел в Орджоникидзевском районе. На улице Розы Люксембург запылали огнем два бревенчатых дома и постройки во дворе. Пожарные не смогли спасти людей, находящихся внутри – одна из погибших, предположительно, может быть хозяйкой дома. Личность второго пока выясняется.
По данным фактам проводится доследственная проверка.
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