Житель Башкирии обнаружил в своей квартире обгоревший труп мужчины

Собственника квартиры не было дома около трех суток, а когда он вернулся, то обнаружил следы пожара и труп обгоревшего мужчины.

В городе Кумертау по улице Окружной, 13 в квартире пятиэтажного дома был обнаружен погибший мужчина в возрасте 61 год. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. Квартира также была частично повреждена огнем, при этом никто не вызывал пожарную службу и в таком состоянии жилое помещение находилось около трех дней. Погибшего обнаружил собственник квартиры, когда вернулся домой. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предположительно, пожар начался из-за неосторожности при курении. Ранее двое жителей республики погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме. Фрагменты их обгоревших тел обнаружили спасатели при тушении.

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