В Удмуртии нашли тела двух жителей Башкирии в автомобиле у кафе

В Удмуртии нашли тела двух жителей Башкирии в автомобиле у кафе
В Удмуртии нашли тела двух жителей Башкирии в автомобиле у кафе
Сегодня, 11:20ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Сообщается, что на телах не было обнаружено следов каких-либо повреждений. Предположительная причина смерти - отравление выхлопными газами.

В Удмурии в припаркованной машине обнаружили тела жителей Башкирии, об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по республике Удмуртии.

Как оказалось, обоим жителям по 36 лет. Известно, что они направлялись на автомобиле "Газель" в Кировскую область с грузом коммерческого назначения и уже пятого февраля двое мужчин остановились возле придорожного кафе. Спустя сутки владелец заведения обратил внимание на автомобиль с работающим при двигателем, который был включен длительное время и вызвал полицию.

Сообщается, что на телах не было обнаружено следов каких-либо повреждений. Предположительная причина смерти - отравление выхлопными газами.

Ранее уфимец убил своего родственника и хранил его тело четыре года в погребе. Мужчина самостоятельно пришел в полицию и сознался в преступлении спустя четыре года после жестокого преступления, которое произошло в результате бытового конфликта.

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