В результате столкновения вахтового автобуса с легковушкой под Уфой скончался мужчина

В результате столкновения вахтового автобуса с легковушкой под Уфой скончался мужчина
В результате столкновения вахтового автобуса с легковушкой под Уфой скончался мужчина
Сегодня, 20:13ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
В Благовещенском районе Башкирии произошло ДТП с автобусом и отечественным автомобилем, в результате которого водитель Лады скончался, а пассажир был госпитализирован, сообщили в ГИБДД 8 февраля.

Сегодня, 8 февраля около 6 часов вечера в Благовещенском районе Башкирии зарегистрировали дорожно транспортное происшествие с погибшим и пострадавшим. Произошло ДТП на трассе между Уфой и Благовещенском. Погибший водитель отечественной Лады Приоры по имеющимся в ГИБДД Башкирии данным двигался со стороны города Благовещенска по направлению в Уфу. Он допустил столкновение по касательной с ограждением на дороге, после чего “вылетел” на встречную полосу, где и столкнулся с вахтовым автобусом НефАЗ, в котором находилось 8 пассажиров..

В результате ДТП водитель Лады Приоры скончался на месте, также пострадал и его пассажир, в ведомстве сообщили, что пострадавший мужчина госпитализирован. Все 8 пассажиров вахтового автобуса остались целы и невредимы.

Стоит отметить, что это не первое в текущем месяце ДТП с участием автобусов. Так, 3 февраля на трассе М5 в Башкирии столкнулись пассажирский автобус «Уфа-Челны» и грузовая фура. По счастливой случайности в данном происшествии никто не пострадал, а пассажиры автобуса благополучно отправились дальше на прибывшем на место резервно автобусе.

Похожее ДТП произошло в регионе в тот же день, 3 февраля. На этот раз В Башкирии пассажирский автобус по маршруту Уфа-Чишмы столкнулся с иномаркой Nissan Terrano столкнулась с пассажирским автобусом ПАЗ. Как и в первом упомянутом случае никто из пассажиров автобуса не пострадал, но водитель иномарки получил незначительные травмы, на месте происшествия ему была оказана медицинская помощь, после чего 49-летнего мужчину отпустили домой.

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