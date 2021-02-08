Житель Башкирии убил знакомого из-за ревности и ударил наручниками полицейского

Житель Башкирии убил знакомого из-за ревности и ударил наручниками полицейского

Вчера, 18:02ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Баймакском районе в отношении 43-летнего жителя села Темясово следственный комитет возбудил уголовное дело. Он подозревается в совершении убийства, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, преступление было совершено 7 февраля 2021 года. Мужчина пришел к подозреваемому поговорить с ним по поводу его алкогольной зависимости и предложил обратиться в клинику. Вместо этого пьяный мужчина приревновал супругу к гостю и ударил ее железным совком по голове.

Когда гость решил заступиться за пострадавшую, хозяин дома нанес ему множество ударов ножом в грудь, спину и шею. После этого он позвонил родным убитого, сообщил о трагедии и уехал на машине от места преступления.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в селе Темясово. Находясь в служебном автомобиле, он ударил сотрудника полиции наручниками по голове. На сегодняшний день проводятся допрос свидетелей и судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемый находится под стражей.

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