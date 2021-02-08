Житель Башкирии убил знакомого из-за ревности и ударил наручниками полицейского

По версии следствия, преступление было совершено 7 февраля 2021 года. Мужчина пришел к подозреваемому поговорить с ним по поводу его алкогольной зависимости и предложил обратиться в клинику. Вместо этого пьяный мужчина приревновал супругу к гостю и ударил ее железным совком по голове.