Скончалась народная артистка Башкирии Роза Аккучукова

Сегодня, 8 февраля, ушла из жизни народная артистка Башкортостана Роза Аккучукова. Как сообщает ИА «Башинформ», она скончалась от коронавируса.

Отметим, что 12 февраля Розе Аккучуковой исполнился бы 71 год. Артистка является уроженкой села Абзаково Белорецкого района Башкирии. Как сообщается на сайте Башкирской государственной филармония им. Х. Ахметова, в 1973 году она окончила Уфимское училище искусств и была приглашена в филармонию в качестве солистки эстрады. Её стаж на поприще искусства республики составил 48 лет. Певица пользовалась заслуженным уважением коллег, была принципиальна, отзывчива, добра, искренна. Передавала свой опыт начинающим артистам, вспоминают в филармонии. В прошлом году за многолетнюю творческую деятельность, высокий профессионализм, большой вклад в развитие культуры Башкирии, активное участие в общественной жизни столицы Роза Аккучукова удостоилась Почетной грамоты Горсовета Уфы. Прощание с народной артисткой состоится завтра, 9 февраля, в «Доме прощания» по адресу: Цветочная 2/3. Для желающих проститься с артисткой к зданию филармонии будут поданы автобусы в 9:00. Начало траурной церемонии в 10:00.

