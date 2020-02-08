В пригороде Уфы перевернулся автомобиль «скорой помощи», два человека травмированы

7 февраля ночью произошло серьезное ДТП с участием «скорой помощи» возле поселка Новые Черкассы под Уфой. Подробности сообщили в управлении ГИБДД МВД по РБ.

Как уточнили а ГИБДД, в результате ДТП получили травмы 58-летний водитель автомобиля и 25-летний фельдшер.

По данным ГИБДД, за сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано семь ДТП, в них получили травмы восемь человек.