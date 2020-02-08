В 413 км от Уфы зафиксирован радиационный выброс

На сайте научного центра появилось сообщение о том, что на промплощадке №1 в ходе планового осмотра было выявлено радиоактивное загрязнение снега. Как уточняет Inkazan.ru, сообщение было опубликовано 3 февраля.

Специалисты центра разъясняют, что уровень загрязнения низкий, изменения радиационного фона рядом с участком не произошло, так же, как и на территории всего института и за его пределами превышения ПДК не зафиксировано.

Со слов представителей института реакторы работают в штатном режиме, все мероприятия по локализации загрязнения успешно завершены.

Об истинных причинах загрязнения снега радиационными выбросами в официальном сообщении института ничего не сказано.