В 413 км от Уфы зафиксирован радиационный выброс
Вчера, 09:18ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГНЦ НИИАР
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Радиоактивное загрязнение снега произошло на территории научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) в Димитровграде Ульяновской области.
На сайте научного центра появилось сообщение о том, что на промплощадке №1 в ходе планового осмотра было выявлено радиоактивное загрязнение снега. Как уточняет Inkazan.ru, сообщение было опубликовано 3 февраля.
Специалисты центра разъясняют, что уровень загрязнения низкий, изменения радиационного фона рядом с участком не произошло, так же, как и на территории всего института и за его пределами превышения ПДК не зафиксировано.
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Со слов представителей института реакторы работают в штатном режиме, все мероприятия по локализации загрязнения успешно завершены.
Об истинных причинах загрязнения снега радиационными выбросами в официальном сообщении института ничего не сказано.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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