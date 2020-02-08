Девятимесячный ребенок с семьей попал в больницу после ДТП в Башкирии

Сегодня, 8 февраля, примерно в 12 часов дня, произошло серьезное ДТП на автотрассе в Кугарчинском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, ДТП случилось на 330-м км дороги Магнитогорск-Ира. На данный момент известно, что произошло столкновение двух автомобилей «Лада Калины» и «Лада Приоры». «Калину» вел 42-летний мужчина, в «Приоре» ехал 23-летний водитель с 20-летней женой и девятимесячным ребенком.