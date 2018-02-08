В Уфе на улице 50 лет СССР загорелось трехэтажное здание

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При пожаре никто не пострадал.
Сегодня, 8 февраля, около 14:00 на улице 50 лет СССР разгорелся крупный пожар, сообщают очевидцы в социальных сетях. Пожар произошел на первом этаже реконструируемого трехэтажного здания.
Пожарные потушили огонь за пять минут. Сейчас выясняются причины возгорания.
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Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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