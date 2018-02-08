Под Курском тепловоз столкнулся с легковым автомобилем

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Утром в четверг в Льговском районе Курской области на станции Деревеньки тепловоз врезался в машину ВАЗ-2107.
По версии следствия, водитель легковушки пытался пересечь переезд на запрещающий сигнал семафора. Об этом восьмого февраля пишет газета «Известия».
В результате сильного удара шофер ВАЗ-2107 получил ранения несовместимые с жизнью. Он умер на месте.
В обстоятельствах и причинах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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