В Уфе простятся с актёром Национального молодежного театра Кириллом Ажмяковым

Коллектив театра выразил соболезнования о безвременно ушедшем Кирилле Ажмякове. Ему был всего 41 год. В Национальном молодёжном театре Кирилл Ажмяков работал с 2017 года.
С первых же дней работы он плотно был занят в репертуаре. Благодаря актерской индивидуальности, вдумчивому отношению к каждому образу, воплощенному на сцене, невероятной трудоспособности, Кирилл Ажмяков был одним из самых востребованных и перспективных актеров нашего театра, сообщается на странице театра в Facebook.
Коллеги выразили соболезнования семье, родным и близким Кирилла Ажмякова.