В Уфе простятся с актёром Национального молодежного театра Кириллом Ажмяковым

Завтра, 8 декабря, состоится церемония прощания с Кириллом Ажмяковым на Южном кладбище Уфы в 13.30, рассказал продюсер киностудии «Ural Movie Park» Тимур Абдуллин в соцсетях. О смерти актёра Национального молодёжного театра имени Мустая Карим стало известно вчера.

Коллектив театра выразил соболезнования о безвременно ушедшем Кирилле Ажмякове. Ему был всего 41 год. В Национальном молодёжном театре Кирилл Ажмяков работал с 2017 года. С первых же дней работы он плотно был занят в репертуаре. Благодаря актерской индивидуальности, вдумчивому отношению к каждому образу, воплощенному на сцене, невероятной трудоспособности, Кирилл Ажмяков был одним из самых востребованных и перспективных актеров нашего театра, сообщается на странице театра в Facebook. Коллеги выразили соболезнования семье, родным и близким Кирилла Ажмякова.

