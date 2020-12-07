В Уфе простятся с актёром Национального молодежного театра Кириллом Ажмяковым

В Уфе простятся с актёром Национального молодежного театра Кириллом Ажмяковым

Вчера, 16:33ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Национальный молодёжный театр / Facebook
Завтра, 8 декабря, состоится церемония прощания с Кириллом Ажмяковым на Южном кладбище Уфы в 13.30, рассказал продюсер киностудии «Ural Movie Park» Тимур Абдуллин в соцсетях. О смерти актёра Национального молодёжного театра имени Мустая Карим стало известно вчера.

Коллектив театра выразил соболезнования о безвременно ушедшем Кирилле Ажмякове. Ему был всего 41 год. В Национальном молодёжном театре Кирилл Ажмяков работал с 2017 года.

С первых же дней работы он плотно был занят в репертуаре. Благодаря актерской индивидуальности, вдумчивому отношению к каждому образу, воплощенному на сцене, невероятной трудоспособности, Кирилл Ажмяков был одним из самых востребованных и перспективных актеров нашего театра, сообщается на странице театра в Facebook.

Коллеги выразили соболезнования семье, родным и близким Кирилла Ажмякова.

театрБашкирияУфа
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