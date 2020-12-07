В Уфе простятся с актёром Национального молодежного театра Кириллом Ажмяковым

С первых же дней работы он плотно был занят в репертуаре. Благодаря актерской индивидуальности, вдумчивому отношению к каждому образу, воплощенному на сцене, невероятной трудоспособности, Кирилл Ажмяков был одним из самых востребованных и перспективных актеров нашего театра, сообщается на странице театра в Facebook.