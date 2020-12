Накануне ночью спасателям управления гражданской защиты поступило сообщении о двух людях, обнаруженных без сознания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что вызов поступил в адрес одной из квартир жилого дома №26 по улице Александра Невского. Родственники, придя домой, обнаружили, что их домочадцы, мужчина и женщина 39 лет, лежат без сознания. Спасатели выяснили, что в доме дымоход работал неисправно, в виде обратной тяги. Пре предварительной версии пострадавшие надышались газами и были госпитализированы в больницу. При этом утечки газа в доме не было обнаружено. Авария устраняется.

