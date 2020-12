В юго-восточной части Москвы сотрудники дорожной полиции в попытке задержать нарушителя устроили погоню.

Как пишет iz.ru, одна из жительниц московских Кузьминок выложила в сеть видео, на котором видно, как полицейские преследуют нарушителя. На кадрах видно, что водителя, нарушившего ПДД, пытаются задержать сразу несколько полицейских экипажей. Инспекторы попытались заблокировать лихача, но он при резком повороте ушел от полицейских. По словам очевидцев, погоня была долгой, но в результате правонарушитель был задержан.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter