В Братске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и автобуса. Есть пострадавшие.

Как сообщает iz.ru, в дорожно транспортном происшествии, которое случилось утром в городе Братск, участвовал автобус КАВЗ и автомобиль марки “Лексус”. В результате столкновения машину отбросило в ограждение дороги и светофор - девушка-водитель скончалась от полученных травм. В аварии пострадала пассажирка “Лексуса”, которая в тяжелом состоянии передана медикам. Обстоятельства ДТП выясняются.

