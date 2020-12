У пенсионерки из Москвы украли деньги и ювелирные украшения на сумму свыше двух миллионов рублей.

По сообщению iz.ru, женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские, приехав на место преступления выяснили, что третьего декабря злоумышленник проник в квартиру пенсионерки и украл три тысячи евро, семьдесят тысяч рублей и драгоценности. Общий ущерб оценили в два миллиона сто пятьдесят тысяч рублей. Правоохранителями заведено уголовное дело, проводится расследование.

