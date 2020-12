На Алтае депутата подозревают в убийстве бывшей супруги и ее сожителя.

По сообщению iz.ru, инцидент произошел в одном из сел республики Алтай. Женщину и ее сожителя застрелили из охотничьего ружья. Подозреваемым является бывший супруг убитой - местный депутат. По данным следствия, в ночь убийства он пришел к бывшей жене и не меньше десяти раз выстрелил в нее и ее сожителя. Оба от полученных травм скончались. Отмечается, что преступник попытался совершить самоубийство, но выжил - сейчас угрозы его жизни нет.

