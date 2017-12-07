В Уфе в результате несчастного случая в спорткомплексе пострадали дети
Сегодня, 16:45ПроисшествияКонстантин Климов
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пятилетних мальчиков доставили в одну из больниц города.
В Уфе в результате несчастного случая пострадали двое детей 2012 и 2013 года рождения. Как сообщили в городской «Службе спасения», по предварительным данным дети играли с футбольными воротами в спорткомплексе БГПУ на улице Софьи Перовской.
- В результате шалости мальчик 2012 года рождения с различными травмами был госпитализирован в ДГКБ № 17, второй ребенок отпущен домой после обследования, - рассказала пресс-секретарь службы спасения Яна Калинина, - В момент инцидента они находились под присмотром родителей.
В пресс-службе следственного комитета, в чьей компетенции находятся расследования подобных случаев сказали, что пока не получали спецсообщение.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей