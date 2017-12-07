В Башкирии завели уголовное дело за мошенничество на 16,7 млн рублей

Один из обвиняемых частично возместил ущерб в размере четырех миллионов рублей.

Двое жителей Самары 33 и 49 лет обвиняются по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Обвиняемый сообщил представителю двух коммерческих фирм, что необходимо создать видимость активной финансово-хозяйственной деятельности и попросил перевести на счета подконтрольных его подельнику фирм-однодневок большие деньги с условием возврата для победы в тендере на строительство спортивного объекта в Самаре. В обмен на перевод денег мошенник пообещал сделать компании субподрядчиком по контракту.

Однако получив более 80 миллионов рублей, он вывел из безнала часть денег и похитил их.