Генпрокуратура России вынесла обвинительное заключение против экс-заместителя башкирского отделения ведомства Олега Горбунова, а также бывшие замначальника управления прокуратуры РБ Артур Шаретдинов и прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин.

Фигуранты подозреваются во взяточничестве. По весии обвинения, Горбунов и другие за незаконное вознаграждения оказывали помощь в «решении вопросов», в том числе прекращали следствие. Напомним, в 2018 году СКР возбудил несколько уголовных дел по фактам получения и передачи взяток башкирскими прокурорами, предпринимателями и чиновниками. В октябре Олега Горбунова задержали в московском аэропорту Шереметьево при вылете в Германию.

