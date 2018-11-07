Фото: pxhere.com
В Японии в жилой дом врезался грузовик
Сегодня, 18:20Происшествия
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В японской префектуре Аомори в жилой дом въехал в грузовик. В результате происшествия никто не пострадал. Штаб сил самообороны страны начал расследование.
Газета «Известия» пишет, что инцидент произошел в среду, 7 ноября. Так, грузовой автомобиль перевозил коммуникационное оборудование на базу военно-воздушных сил самообороны Японии Мисава. Причины того, почему машина врезалась в фасад здания, который частично обрушился, неизвестны. Хозяев дома в тот момент не оказалось, а находившиеся в машине военные получили легкие ушибы.
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