В Японии в жилой дом врезался грузовик

Газета «Известия» пишет, что инцидент произошел в среду, 7 ноября. Так, грузовой автомобиль перевозил коммуникационное оборудование на базу военно-воздушных сил самообороны Японии Мисава. Причины того, почему машина врезалась в фасад здания, который частично обрушился, неизвестны. Хозяев дома в тот момент не оказалось, а находившиеся в машине военные получили легкие ушибы.