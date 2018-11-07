В Уфе пожарные ликвидировали возгорание торгового центра

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Вчера, 6 ноября вечером, в Уфе загорелся торговый центр «Март» на ул.Р.Зорге.
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по РБ сообщение о задымлении торгового центра поступило в 21:57 ч.
На месте происшествия по повышенному рангу пожара выехали 38 пожарных и 13 единиц техники, а также медики и полиция. К их приезду здание было уже закрыто, а посетители эвакуированы.
Выяснилось, что очаг загорания находится на первом этаже.
- Погибших и пострадавших нет, - сообщает пресс-служба МЧС.
Возгорание устранено, на месте работает дознаватель МЧС России, который выясняет причины случившегося.
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