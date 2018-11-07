В Уфе пожарные ликвидировали возгорание торгового центра

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по РБ сообщение о задымлении торгового центра поступило в 21:57 ч.

На месте происшествия по повышенному рангу пожара выехали 38 пожарных и 13 единиц техники, а также медики и полиция. К их приезду здание было уже закрыто, а посетители эвакуированы.