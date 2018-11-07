В Уфе должник заманил своего кредитора и взял его в заложники

Сегодня, 7 ноября, оперативники МВД по РБ рассказали об операции по освобождению 32-летнего уфимца, взятого в заложники.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, тревожное сообщение о похищении мужчины поступило от местного жителя. По его словам, его знакомого неизвестные удерживали в плену и требовали заплатить за него 300 тысяч рублей.

Оказалось, что заложника удерживали в квартире на улице Бакалинской в Уфе. Операция по его освобождению прошла при поддержке Росгвардии. Мужчину удерживали в плену несколько человек. В ходе осмотра квартиры нашли два травматических пистолета.

Выяснилось, что взятию в заложники предшествовала нехитрая житейская история. Бизнесмен дал в долг своему приятелю более 300 тысяч рублей. Когда же пришло время возвращать деньги, тот ответил отказом.

Затем должник вместе с несколькими знакомыми заманил своего кредитора в квартиру на улице Бакалинской и пригрозил ему расправой, если он сам не даст им около 300 тысяч рублей.