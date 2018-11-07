Еще один полицейский из Башкирии покончил с собой

Оперативный дежурный ОМВД по Кушнаренковскому району Башкирии Радик Шаймухаметов покончил с собой. У полицейского остались трое детей.

Напомним, что за последние несколько дней это уже второй суицид среди республиканских полицейских. В ночь на 4 ноября счел счеты с жизнью дознаватель отдела полиции по Учалинскому району Юлай Халилов.

В обоих случаях полицейскими-коллегами рассматривается семейно-бытовая причина трагедии. Однако в случае с учалинским полицейским, по словам брата его жены, в семье мужчины ничего не происходило, что могло бы указать на наличие проблем в семье. Комментарий он разместил в сообществе «Омбудсмен полиции» «Вконтакте».

Касательно Кушнаренковского полицейского, также назначена проверка.