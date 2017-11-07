В Уфе эвакуировали людей из шести торговых центров

Посетителей торговых центров вынудили покинуть помещения из-за анонимных звонков о подозрительном предмете.

6 ноября вечером в социальных сетях появились многочисленные жалобы уфимцев, которых эвакуировали из торговых центров и не дали досмотреть кино, передает телеканал БСТ.

В Уфе эвакуировали посетителей «Меги», «Ультры», «Планеты», «Аркады», «Семьи» и «Мира» из-за звонка в полицию с сообщением об обнаружении подозрительного предмета.

Эвакуация прошла не только в столице республике. Эвакуирован жилой дом, гостиница и несколько торговых центров в Стерлитамаке.

Вечером 5 ноября в Москве эвакуировали около 700 людей из Большого театра после анонимного звонка об угрозе взрыва, а также 2800 человек из ГУМа и более двух тысяч человек из гостиницы «Метрополь», сообщили «РИА Новости».