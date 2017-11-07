В Старом Осколе покупатель ударил продавца в "Пятерочке" топором
Сегодня, 16:24Происшествия
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В супермаркет «Пятерочка» в Старом Осколе покупатель пришел с топором.
Как пишет издание Dni.ru, мужчина накинулся на продавцов и других покупателей.
Он ударил одного из сотрудников магазина топором по голове.
Очевидцы происшествия сняли инцидент на видео. На кадрах видно работника супермаркета в фирменном жилете, прикрывающего кровавую рану на голове. Нападавший в этот момент лежал на полу, его успели скрутить присутствовавшие при нападении.
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