Под Краснодаром квадроцикл наехал на толпу зрителей
Сегодня, 16:30Происшествия
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Во время гонок на квадроциклах под Краснодаром один спортсмен влетел в толпу зрителей.
Как пишет издание Dni.ru, инцидент снял на видео один из очевидцев.
По записи видно, что один из гонщиков не сумел вписаться в поворот трассы и наехал на зрителей. Двух человек доставили в медучреждение с многочисленными травмами.
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