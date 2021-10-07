СК займется расследованием ДТП в Башкирии с шестью пострадавшими

Региональный Следком Башкирии ходатайствует о передаче материалов дела из ведения МВД в Иглинский межрайонный следственный отдел. Причиной тому пострадавшие в ДТП дети, среди которых были и малолетние.
Приложил руку к передаче дела в СК и Александр Бастрыкин, поручив руководителю Следкома по Башкирии Денису Чернятьеву представить доклад о случившемся. Как только материалы поступят в следственный отдел, ход расследования инцидента будет находиться на контроле федерального Следственного комитета.
Напомним, опрокидывание произошло вчера, в Нуримановском районе Башкирии, близ села Вознесенское на дороге "Красная Горка - Сарва" перевернулся отечественный легковой автомобиль, более известна в народе как “пятнашка”.
В результате происшествия пострадали шесть человек, трое из которых дети, в том числе и малолетние. Все пострадавшие госпитализированы в Нуримановскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Отметим, происшествия в регионах, которые поражают общественность особым цинизмом или жестокостью, или же те, в котороых страдают дети традиционно берет под свой контроль федеральный Следственный Комитет и лично его глава Александр Бастрыкин. Mkset публиковал материал о том, ход каких громких расследований контролирует Бастрыкин, однако с момента выхода материала это список значительно пополнился.