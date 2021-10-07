СК займется расследованием ДТП в Башкирии с шестью пострадавшими

Отметим, происшествия в регионах, которые поражают общественность особым цинизмом или жестокостью, или же те, в котороых страдают дети традиционно берет под свой контроль федеральный Следственный Комитет и лично его глава Александр Бастрыкин. Mkset публиковал материал о том, ход каких громких расследований контролирует Бастрыкин, однако с момента выхода материала это список значительно пополнился.