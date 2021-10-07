Коллеги убийцы студенток из Башкирии рассказали, что произошло до и после трагедии

За день до преступления он отпросился с работы, а 30 сентября пришел на работу нарядным, но красным и потерянным.

Коллеги Александра Лазарева, обвиняемого в убийстве и сексуальных преступлениях против троих студенток из Башкирии рассказали РИА «Новости» о том, какое впечатление он создавал на работе. С августа он трудился разнорабочим на одной из баз города Гай, и даже получил повышение в должности до оператора в бесконтактной мойке. Заметим, что на эту позицию его перевели как раз в конце сентября. На удивление характеристика товарищей по работе на Лазарева достаточно позитивная, можно даже сказать крайне положительная. По словам сотрудников лазарева он много и ответственно трудился, выходил подработать даже на выходных, не гнушался никакой работы, не пил и не употреблял запрещенных веществ. Неразговорчивый, но и не похожий на бывшего сидельца (Лазарев отбывал наказание за убийство Орского бизнесмена). Коллега Лазарева рассказал агентству и о том, что Лазарев делал за день до тройного убийства и 30 сентября, непосредственно после него. По словам мужчины за день до убийства Александр Лазарев отпросился с работы для того, чтобы поехать в Орск за покупками, он хотел принарядиться. Его отпустили, а 30 сентября на работу он явился нарядным, но потерянный и с багровым лицом. Он сослался на высокую температуру, его отпустили с работы, после чего он попросил денег на медикаменты, 1 октября ему их передал напарник и с тех пор след Лазарева простыл. Напомним, что жестокое убийство и, как выяснилось позже, изнасилование произошло в ночь на 30 сентября в городе Гай Оренбургской области, где девушки учились в медицинском колледже (в городе Орск) и вместе снимали квартиру. Известно, что тела двоих девушек нашли в квартире с колото-резаными ранами, саму квартиру преступник поджег, пытаясь замести следы. Одна из девушек неудачно пыталась сбежать, но преступник догнал и её, а затем убил. Её тело обнаружили во дворе дома, где проживали девушки.

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