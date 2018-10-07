В Уфе по неизвестной причине рухнул торговый павильон

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Сегодня ночью уфимцы в соцсети начали выкладывать фотографии рухнувшего торгового павильона. Он находился на улице Российская, недалеко от кинотеатра «Смена».
Что стало причиной разрушения торгового павильона, еще неизвестно. Обстоятельства выясняются.
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