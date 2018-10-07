В Башкирии молодые люди стреляли в проезжающие мимо машины

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Инцидент произошел в городе Бирск 6 октября ночью.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях. По их словам, неизвестные молодые люди устроили пальбу из пневматического оружия возле кафе «Лето» на улице Интернациональной. Несколько выстрелов были нацелены в сторону проезжающей машины.
По мнению местных жителей, стрелявшие были подростками. «Скорее всего, мажорики»,- сделали вывод в соцсетях. По их данным, молодые «стрелки» передвигались на автомобилях Nissan X-Trail и ВАЗ-2114.
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