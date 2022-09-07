Ковры, паркет, стройка: какой бизнес принадлежит арестованному брату Каринэ Хабировой

Ряд источников утверждает, что бизнесмен, который ранее вел дела в нескольких российских регионах, довольно тесно связан с Башкирией и представлялся родным братом супруги главы Башкортостана Радия Хабирова

Система «СПАРК» находит только одного предпринимателя с такими данными. Роман Владимирович Бабоян выступал совладельцем 14 компаний, еще четырьмя — руководил. Из 18 фирм 16 уже ликвидированы по решению ФНС или обанкротились. Большинство компаний регистрировались в Москве, две были открыты в Новосибирской области, по одной — в Свердловской, Московской, Вологодской областях, на Алтае и в Санкт-Петербурге. Круг интересов компаний — от торговли до строительства. Кроме того, общества, с которыми связан Роман Бабоян, занимались деревообработкой и брокерской деятельностью. Не ликвидированы на сегодня пока компания «Хоф паркет» в Подольске, которая на протяжении пяти лет показывает убыток (в 2021 году — 6 млн рублей) и ООО «Дом паркета мск». Последнее находится в процедуре банкротства. В обеих компаниях Бабоян ранее был совладельцем. Ранее в числе учредителей «Хоф паркета» фигурировала Марина Бабоян — судя по отчеству, сестра Романа Бабояна. Еще одна достойная внимания компания — московская «Оптстройкомпани». Общество торговало коврами. Роман Бабоян владел 100% его уставного капитала с 2012 по 2016 год. В тот же период генеральным директором фирмы числилась Каринэ Владимировна Аветисян. Поиск по ее ИНН приводит на ресурс, который, вероятно, в нарушение законодательства публикует персональные данные: место рождения (Майкоп), последнюю должность — врач-ортодонт ООО «НИЦ» и раскрывает имена членов ее семьи. Эти данные в точности соответствуют открытой информации о членах семьи главы Башкирии Радия Хабирова. Известно, что Аветисян — фамилия Каринэ Владимировны после первого замужества. Ее дед носил фамилию Бабоян, об этом стало известно еще в 2019 году во время шествия «Бессмертный полк». Каринэ Хабирова тогда несла его портрет. Таким образом, Роман Бабоян вполне может являться ее родным братом, о чем пишет ряд СМИ. Так или иначе, известно, что сам Бабоян неоднократно представлялся родным братом Хабировой. В уставном капитале еще одной компании — ООО «Инвестстрой Проспект Мира» — Роману Бабояну принадлежало 25%, столько же — Мамуке Тамазиевичу Пипии. В 1999 году «Коммерсант» сообщал об облаве сотрудников ГУБОПа в подмосковной деревне Шмелинки, где жили люберецкие «авторитеты» Левины и абхазский «вор в законе» Тамаз Пипия. При обысках оперативники обнаружили арсенал незарегистрированного оружия, который, сообщило издание, Мамука Пипия признал своей собственностью. Еще один Пипия — Руслан Ерастович — наряду с Романов Бабояном выступал соучредителем московской компании ООО «Эстэт-дент», также уже ликвидированной. Вероятно, этот же Руслан Пипия находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве. По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, официально никаких дел в Башкирии Роман Бабоян не вел, но помогал получить госзаказы различным интересантам. Предположительно он оказывал некие услуги компаниям, представляясь родственником главы Башкирии. Как сообщалось ранее, Роман Бабоян был задержан в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. 3 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение было обжаловано, следует из материалов картотеки дел суда. Фото: скриншот По данным «Коммерсанта», два года назад Роман Бабоян попытался взыскать с партнера 7,6 млрд рублей. Для этого он в 2019 году подделал договор о предоставлении займа в размере 150 млн рублей, якобы выданного бизнесмену в 2017 году. Затем заявил в суд иск о взыскании долга и неустойки. Первоначально суд эти требования частично удовлетворил, и лишь апелляционная инстанция обратила внимание на подозрительный договор. Назначенная экспертиза показала, что первую сторону документа с деталями сделки допечатали на чистой обратной странице листа от другого договора с печатями и подписями.

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