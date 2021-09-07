Жителю Башкирии, который пытался поджечь судебного пристава, ужесточили приговор

Так, 42-летний мужчина из Стерлитамака по статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь судебного исполнителя) в первый раз был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Однако после обжалования решения суда мужчине увеличили срок до 12 лет.