Жителю Башкирии, который пытался поджечь судебного пристава, ужесточили приговор

Жителю Башкирии, который пытался поджечь судебного пристава, ужесточили приговор
Жителю Башкирии, который пытался поджечь судебного пристава, ужесточили приговор
Вчера, 10:34ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Теперь мужчина проведет в колонии строго режима не 5 лет, а 12.

В Прокуратуре Башкирии сообщили об ужесточении приговора для мужчины, которого осудили за попытку поджечь судебного пристава.

Так, 42-летний мужчина из Стерлитамака по статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь судебного исполнителя) в первый раз был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Однако после обжалования решения суда мужчине увеличили срок до 12 лет.

Известно, что судебный пристав арестовал автомобиль подсудимого за долги в 270 тысяч рублей. С таким решением мужчина был не согласен и решил устроить личную встречу с сотрудником службы в гаражном кооперативе, где облил его бензином и поджог. Приставу удалось спастись.

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