В Уфе мать и четырехлетний ребенок отравились угарным газом в собственной квартире

В Уфе мать с ребенком отравились угарным газом у себя в квартире. Так, согласно данным управления гражданской защиты, все произошло ночью 7 сентября в доме по улице Мусоргского, 15. Сообщается, что женщина не сразу заметила неладное: первыми пострадали кошка и собака, у них началась рвота, после уже стало плохо ребенку и самой женщине. Известно, что она вызвала специальные службы и была госпитализирована вместе с дочкой.