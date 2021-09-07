В Уфе мать и четырехлетний ребенок отравились угарным газом в собственной квартире

В Уфе мать и четырехлетний ребенок отравились угарным газом в собственной квартире
В Уфе мать и четырехлетний ребенок отравились угарным газом в собственной квартире
Вчера, 10:53ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Передача газа была перекрыта, а пострадавшие - госпитализированы.

В Уфе мать с ребенком отравились угарным газом у себя в квартире. Так, согласно данным управления гражданской защиты, все произошло ночью 7 сентября в доме по улице Мусоргского, 15. Сообщается, что женщина не сразу заметила неладное: первыми пострадали кошка и собака, у них началась рвота, после уже стало плохо ребенку и самой женщине. Известно, что она вызвала специальные службы и была госпитализирована вместе с дочкой.

Уже в квартире газовики обнаружили небольшую концентрацию угарного газа, в следствии чего перекрыли подачу топлива. На данный момент 5 квартир находятся без газа. Также, что в доме запланирована проверка дымоходов и газового оборудования.

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