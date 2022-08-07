В Башкирии на территории Шакшинского водозабора затонул автомобиль с 4 пассажирами

Напомним, несколькими месяцами ранее в Башкирии в результате падения автомобиля в Ямашлинское водохранилище погибли три женщины, находившиеся в салоне. Находившейся в тот момент за рулём местной жительнице в состоянии опьянения удалось выжить. Позднее стало известно, что ей может грозить до 15 лет лишения свободы.