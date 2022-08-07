Нетрезвый водитель в Башкирии насмерть сбил престарелого пешехода

На дорогах республики вновь произошло смертельное ДТП с участием нетрезвого водителя. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулём легковой иномарки насмерть сбил 63-летнего пешехода. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что инцидент произошёл 6 августа в городе Давлеканово. Возрастной пешеход переходил дорогу в неустановленном месте в районе улицы Ворошилова, когда на шоссе выехал нетрезвый водитель. За жизнь 63-летнего мужчины боролись медики скорой помощи, однако спасти его не удалось.
Напомним, несколькими неделями ранее в дорожном инциденте в селе Бакалы погибли четыре молодые девушки. Их насмерть сбил 23-летний уроженец села, находившийся за рулём в состоянии опьянения, примечательно. что скорость движения, с которой тот двигался по сельской дороге превышала 100 километров в час. Молодой человек был заключен под стражу.
Также ранее в Уфе водитель автомобиля дорожных служб насмерть задавил 84-летнего мужчину. Сообщается, что водитель, двигаясь задним ходом, не заметил проходящего позади пенсионера.