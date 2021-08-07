В Уфе произошел пожар на одном из крупных предприятий

Опилки на территории предприятия загорелись сегодня, 7 августа около полудня. На предприятие выехали подразделения 22-го отряда ФПС МЧС России по Башкирии. К тушению пожара дополнительно был привлечен пожарный катер.
В данный момент компетентные органы выясняют причины и обстоятельства возгорания опилок на уфимском предприятии.
Дополнительно отмечают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно с негативным влиянием продолжительной жары в регионе специалисты отмечают рост числа пожаров на объектах инфраструктуры.