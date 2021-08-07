В Башкирии нетрезвый водитель совершил ДТП и сам отправился в больницу

В Башкирии нетрезвый водитель совершил ДТП и сам отправился в больницу
В Башкирии нетрезвый водитель совершил ДТП и сам отправился в больницу
Вчера, 09:53ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
Daewoo Nexia столкнулась с УАЗ Патриот.

ГИБДД по Башкирии сообщает о ДТП, которое произошло вчера, 6 августа в Благовещенском районе.

Инцидент произошел после полудня на 57 километре дороги Уфа-Янаул. И участники этого ДТП были из разных весовых категорий, так столкнулась компактная Daewoo Nexia и встречный солидный УАЗ Патриот.

За рулем Daewoo Nexia находился местный житель 45 лет, медицинское освидетельствование которого показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, в его крови нашли 1,449 мг/л алкоголя.

Впрочем, водитель Daewoo и был госпитализирован после столкновения. Пострадала и 42-летняя пассажирка УАЗ Патриот, супруга водителя внедорожника, при этом он сам 38-летний водитель не пострадал.

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