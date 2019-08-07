Жителя Башкирии оштрафовали за песню ВКонтакте
Вчера, 10:15ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: ВКонтакте
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Выяснилось, что аудиофайл находится в списке экстремистских и запрещен на территории России.
32-летний житель Туймазинского района разместил в социальной сети песню. Как выяснилось, внесенную в список экстремистских по своему содержанию. Его оштрафовали, песню оперативно потребовали удалить.
Напомним, что сам список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий по итогам решения суда.
Список запрещенных аудио и видеозаписей регулярно пополняется. На период 1 августа 2019 года он включает в себя более пяти тысяч наименований.
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