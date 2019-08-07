Жителя Башкирии оштрафовали за песню ВКонтакте

32-летний житель Туймазинского района разместил в социальной сети песню. Как выяснилось, внесенную в список экстремистских по своему содержанию. Его оштрафовали, песню оперативно потребовали удалить.

Напомним, что сам список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий по итогам решения суда.