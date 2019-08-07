Якутия просит выделить 390 миллионов рублей для ликвидации пожаров
Вчера, 19:58ПроисшествияФото: pixabay.com
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Глава Якутии Айсен Николаев попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выделить из бюджета свыше 390 миллионов рублей на тушение пожаров.
Сообщение об этом появилось на сайте правительства региона, информирует RT.
В публикации также говорится о том, что в настоящий момент в республике действуют 116 пожаров. Они охватывают площадь более 916,5 тысяч гектаров.
Ранее отмечалось, что масштаб лесных пожаров в Восточной Сибири превысил возможности МЧС. В связи с этим к их тушению привлечены силы Министерства обороны РФ.
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