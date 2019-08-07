Фото: pxhere.com
Во время автомобильной аварии на одной из трасс ХМАО пострадала семья с ребенком
Вчера, 18:59Происшествия
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Неблагоприятные погодные условия на одной из трасс Ханты-Мансийского автономного округа привели к тому, что произошла автомобильная авария. В ДТП пострадала целая семья.
Автомобиль, в котором передвигались супруги с ребенком, столкнулся с машиной, которую занесло на полосу встречного движения. Об этом 7 августа сообщило издание muksun.fm.
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