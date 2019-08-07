Фото: pxhere.com
В Москве в детском саду обнаружили скелет человека
Вчера, 17:19Происшествия
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На территории одного из детсадов восточной части Москвы нашли человеческие останки.
Скелет находился в канализационном люке, расположенном между оградой и зданием детского учреждения. Об этом информирует RNS.
По предварительной версии, человек скончался более года назад. Причина его смерти пока неизвестна. Кости отправлены судмедэкспертам.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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