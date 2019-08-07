В Челябинской области 15-летний подросток спровоцировал остановку поезда

Так, пишет kursdela.biz , согласно имеющимся данным, в результате резкого торможения пассажиры не пострадали. Экстренная стоянка заняла двенадцать минут.

Отмечается, что сотрудники транспортной полиции нашли “экспериментатора”, проведя с ним и его семьей разъяснительную беседу. Родителей подростка оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию отпрыска.