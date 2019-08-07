В Челябинской области 15-летний подросток спровоцировал остановку поезда
Вчера, 19:46ПроисшествияФото: pixabay.com
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В городе Карталы Челябинской области пятнадцатилетний местный житель стал причиной экстренной остановки электропоезда «Тобол – Карталы». Так, подросток положил на рельсы камни и железнодорожные детали.
Так, пишет kursdela.biz, согласно имеющимся данным, в результате резкого торможения пассажиры не пострадали. Экстренная стоянка заняла двенадцать минут.
Отмечается, что сотрудники транспортной полиции нашли “экспериментатора”, проведя с ним и его семьей разъяснительную беседу. Родителей подростка оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию отпрыска.
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