В Башкирии сообщили о бомбе в детском саду Сибая

Как уточнили в пресс-службе МВД по РБ, бомба была ложной. Выяснилось, что звонила в детсад местная 48-летняя жительница. С какой целью она это сделала она ответить не смогла. Вину, тем не менее, признала.

Отметим, что сразу же после тревожного сообщения на место прибыли сотрудники ФСБ, МВД. НА месте они не нашли никаких подозрительных предметов и признали, что тревога была ложной. Детям и сотрудникам детсада ничего не угрожает.