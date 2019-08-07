В Башкирии 35-летняя мама задавила своего трехлетнего сына под машиной
Вчера, 12:04ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: gibdd.ru
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Выйдя из автомобиля, женщина забыла поставить его на ручной тормоз.
Инцидент, едва не обернувшийся настоящей трагедией, произошел в селе Яшимбетово Куюргазинского района Башкирии. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, мама мальчика вышла из легковушки, не заметив, что ребенок играет за автомобилем. В это время транспорт покатился назад и наехал на малыша.
К счастью, малыш не погиб. Его сейчас доставили с травмами в больницу.
В случившемся будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции.
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