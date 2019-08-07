23-летний полицейский из Уфы записал свою смерть в прямом эфире

В крупнейшем в стране сообществе сотрудников правоохранительных органов «Омбудсмен полиции» ВКонтакте сообщили об очередном трагическом случае с их коллегой из Башкирии. Мы уже писали о том, что 23-летний участковый на личном автомобиле врезался в фуру 5 августа.

Молодой человек, двигаясь на большой скорости от улицы Машиностроительной к улице Свободы, врезался в припаркованный на обочине большегруз с полуприцепом, загруженным молочными продуктами.

Удар был настолько сильным, что половина кабины легкового автомобиля оказалась под фургоном. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Известно, что водитель фуры в момент ДТП находился в салоне своего автомобиля.

Теперь же появилась информация, что молодой человек буквально записал на видео свою смерть, ведя прямой эфир в Instagram. На нем видно, что молодой человек едет на полной скорости и плачет. После этого машина на всей скорости влетает в фуру. Отметим, что последний пост молодого человека посвящен его любимой девушке. Пара обнимается на снимке.

Видео

- Руководством полиции эта ситуация максимально замалчивается. Что побудило сотрудника пойти на столь крайний шаг? По информации, размещенной в его инстаграм, Эмиль (так зовут полицейского) был спортивным парнем, служил в ВДВ и воспитывал ребенка, - пишет администратор паблика, Владимир Воронцов.

Расследованием причины аварии занимаются сотрудники ГИБДД по РБ. Вот как прокомментировали информацию в пресс-службе МВД по РБ:

Фото: instagram.com

- 5 августа, в Уфе около часа ночи по улице Интернациональной водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2112 допустил наезд на припаркованный грузовой «Даф». В результате дорожной аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Установлено, что водителем ВАЗа является сотрудник Отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Уфе. Полицейский находился не на службе, в гражданской форме одежды и управлял личным авто. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Расследование обстоятельств ДТП продолжается, - сообщили в МВД по РБ.

Ранее мы писали о том, что рекордное количество сотрудников в Башкирии покончили с собой. На Башкирию приходится 10 из 50 случаев суицида сотрудников полиции, происшедших в прошлом году.

В 2016 году прямо на рабочем месте с собой покончил 36-летний следователь МВД Ильгизар Ишмухаметов. Перед этим он также записал предсмертный ролик. В нем он ясно заявил, что до решения о самоубийстве его довела молодая руководительница, которую позже, уже после смерти Ильгизара, повысили.

Напомним, большое журналистское расследование на эту тему было опубликовано на нашем сайте, оно, кстати, также несколько раз упоминается в материале «Медузы» о пугающей статистике самоубийств в рядах правоохранительных органов. По официальной версии, в МВД по Башкирии объясняли волну суициддов среди персонала семейно-бытовыми и личными проблемами, но при неофициальном общении сослуживцы и близкие погибших говорили о нездоровой ситуации внутри коллективов, доносах сотрудников друг на друга ради повышения или премий, большой нагрузке на сотрудников и ненормированном рабочем дне и т. д. Материал был номинирован на Независимую журналистскую премию «Редколлегия».

«Медуза» предполагает, что нагрузка на персонал могла вырасти, в том числе, из-за желания руководства МВД (министром руководит Роман Деев) «Побыстрее перебраться на работу в Москву».

Решать проблему возросшего числа суицидов в МВД намерены при помощи дополнительной проверки психологического состояния сотрудников.

Материал Медиакорсети о том, как проходят психологическую подготовку при поступлении на службу в органы полиции Башкирии, можно почитать здесь.