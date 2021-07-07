Житель Башкирии насмерть сбил на "БМВ" дочь экс-министра энергетики Татарстана

Mkset сообщал, что вчера, 6 июля, дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП на самокате в Москве. Водитель насмерть сбил Алсу Фардиеву, дочь генерального директора казанского АО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева.
Молодая мама ехала на самокате по дороге около своего дома, когда её сбила машина, сообщало издание Inkazan. Девушка скончалась до приезда скорой. Однако, по данным «РенТВ», Фардиева проезжала на самокате пешеходный переход на красный свет. Тогда её и сбила иномарка без номеров.
Тг-канал mash_iptash сообщает, что за рулём BMW М5 находился Даниил Хренов, уроженец Белорецка. «Водитель бэхи гнал по Мосфильмовской около 170 км/ч (так говорят очевидцы) и снёс девушку. Алсу скончалась на месте. У немецкой иномарки повреждены капот, правое крыло и лобовое стекло — всё говорит о превышении скорости», – предполагают авторы канала.
К Хренову Фемида уже имела претензии. Так известно, что в 2019 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с него 50 тысяч рублей за мошенничество. Тогда парень покупал айфон, пришёл на встречу с продавцом, показал поддельный скрин перевода денег и скрылся с телефоном.
Источники сообщают, что бывалый авантюрист Хренов видео с камеры успел уничтожить.