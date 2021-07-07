Житель Башкирии насмерть сбил на "БМВ" дочь экс-министра энергетики Татарстана

Молодая мама ехала на самокате по дороге около своего дома, когда её сбила машина, сообщало издание Inkazan. Девушка скончалась до приезда скорой. Однако, по данным «РенТВ», Фардиева проезжала на самокате пешеходный переход на красный свет. Тогда её и сбила иномарка без номеров.