В Уфе 33-летний мужчина утонул на глазах у своих друзей

Судя по рассказу очевидцев происшествия они с погибшим втроем отдыхали на берегу реки и выпивали. Двое из компании решили освежиться в реке. Но когда они отплыли от берега, их подхватило и понесло течение. Один из них сумел добраться до суши, второй – нет: мужчина утонул на глазах у товарища, оставшегося на берегу.