В Уфе 33-летний мужчина утонул на глазах у своих друзей

В Уфе 33-летний мужчина утонул на глазах у своих друзей
В Уфе 33-летний мужчина утонул на глазах у своих друзей
Вчера, 16:47ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: УГЗ г Уфы
Водолазы нашли тело на глубине 4 метров в 300 метрах ниже по течению от предполагаемого места происшествия.

УГЗ по Уфе сообщает, что вечером 6 июля в ИДЦ г. Уфы поступила информация о том, что в реке Белой в районе ресторана «Третья пристань» около 40 минут назад утонул мужчина.

Судя по рассказу очевидцев происшествия они с погибшим втроем отдыхали на берегу реки и выпивали. Двое из компании решили освежиться в реке. Но когда они отплыли от берега, их подхватило и понесло течение. Один из них сумел добраться до суши, второй – нет: мужчина утонул на глазах у товарища, оставшегося на берегу.

На месте проводили поиски водолазы поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. Сегодня они нашли тело.

УГЗ напоминает всем уфимцам и гостям столице о опасности купания на необорудованных пляжах.

Помните, что нельзя купаться в необорудованных местах, особенно в состоянии алкогольного опьянения! Нетрезвый рассудок не способен воспринимать действительность такой, какая она есть, – со всеми присущими ей опасностями и угрозами, а значит, вы не сможете верно оценить риски, возникающие в той или иной ситуации!УГЗ Уфы

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